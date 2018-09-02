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Солист U2 потерял голос во время выступления в Берлине

Культура

В настоящее время Боно консультируется с медиками

Солист U2 потерял голос во время выступления в Берлине
U2start
Боно

Берлин, 2 сентября 2018, 05:08 — REGNUM  Лидер рок-группы U2 Боно потерял голос во время концерта в Берлине. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

«Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме перед шоу, но после нескольких песен он полностью потерял голос», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 1 сентября во время выступления группы на площадке Mercedes-Benz Arena.

Сообщается, что в настоящее время фронтмен U2 консультируется с врачами. Группа обещает сообщить подробности в ближайшее время.

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