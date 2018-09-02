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Скончалась актриса сериала «Санта Барбара» Сьюзен Браун

Культура

Сьюзен Браун умерла на 87-м году жизни

Скончалась актриса сериала «Санта Барбара» Сьюзен Браун
Сьюзен Браун

Лос-Анджелес, США, 2 сентября 2018, 04:36 — REGNUM  Американская актриса Сьюзен Браун скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщил продюсер Франк Валентини в своём микроблоге в Twitter.

«Мои искренние соболезнования её семье и всем, кто знал эту удивительную женщину», — написал он.

Сьюзен Браун была известна широкому зрителю по своим ролям в телесериалах, в частности по роли Джанет Лейн в сериале «Санта Барбара» (1984−1993), а также по сериалу «Главный госпиталь», в котором она снималась с 1977 по 2004 год.

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