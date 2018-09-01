Юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета отправляется в турне по Азии

Москва, , 18:23 — REGNUM В турне по странам Азии впервые отправится Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, сообщает 1 сентября газета Труд.

Концерт, открывающий турне, состоится 7 сентября в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. В концерте примет участие пианист из Китая, лауреат множества музыкальных международных конкурсов Йингди Сан.

Далее концерты юношеского симфонического оркестра состоятся во Владивостоке, Сингапуре, Пекине, Шанхае и Сеуле. Во Владивостоке концерт состоится в рамках Восточного экономического форума.

При этом во время турне к оркестру во время концертов будут присоединяться музыканты из страны выступления. В Сингапуре это будет сингапурская скрипачка Хлое Чуа, в Пекине и Шанхае с оркестром будет выступать пианист Йингди Сан, а в Сеуле к юным музыкантам присоединится корейский пианист Дайжин Ким.

В программе турне оркестр исполнит для слушателей всемирно известные шедевры: Симфония № 5 Шостаковича, концерт для скрипки с оркестром Чайковского, Фортепианный концерт Грига, концерт для 2-х скрипок ля минор Антонио Вивальди, а также пьеса одного из наиболее ярких современных российских композиторов Кузьмы Бодрова «Путешествие по оркестру».

Дирижировать будет художественный руководитель оркестра Юрий Башмет.

Напомним, что Всероссийский юношеский симфонический оркестр создан в 2012 году. Оркестр сформирован на основе всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. С оркестром выступали многие выдающиеся солисты и дирижёры из России и стран зарубежья. За время своего существования оркестр подготовил множество молодых талантливых музыкантов. Об оркестре снято два документальных фильма.