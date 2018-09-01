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Фильм «Рим» Куарона — лидер в рейтинге критиков на Кинофестивале в Венеции

Культура

Зрители поставили на первое место сразу два фильма

Фильм «Рим» Куарона — лидер в рейтинге критиков на Кинофестивале в Венеции
Цитата из х/ф «Рим». Реж. Альфонсо Куарон. 2018. США
Будни мексиканской семьи

Венеция, Италия, 1 сентября 2018, 16:49 — REGNUM  Фильм «Рим» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона лидирует в рейтинге критиков среди фильмов-конкурсантов на кинофестивале в Венеции, сообщает 1 сентября журнал Ciak.

Фильм получил 4,2 балла у кинокритиков и опережает остальные картины, представленные в конкурсной программе фестиваля. Фильм рассказывает зрителям о жизни семьи среднего класса в Мехико 70-х годов XX века.

Второе получили фильмы Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» и Оливье Ассайяса «Двойные жизни». Обе картины получили по 3,8 балла. Третье место отдано киноленте «Человек на Луне» Дэмиена Шазелла — 3,7 балла.

Зрители же поставили на первое место, вместе с фильмом Куарона, киноленту братьев Коэнов «Баллада Бастера Скрагса» (4,1 балл)., далее следуют «Человек на Луне» и «Фаворитка».

Напомним, что Альфонсо Куарона известен широкой публике как режиссёр фантастического фильма «Гравитация» и одной из серий про мальчика-волшебника Гарри Поттера.

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