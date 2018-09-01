В Петербурге пройдёт фестиваль музыки Бориса Гребенщикова «Части Света»

Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM 8 сентября в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге пройдет II фестиваль всемирной музыки «Части Света». Его инициатором и арт-директором является известный российский поэт и музыкант Борис Гребенщиков.

Как замечал сам вдохновитель и глава отборочной комиссии Гребенщиков: «Есть музыка, которую не показывают по телевизору и она прекрасна». Подтверждать этот тезис призваны коллективы из Великобритании, Индии, Израиля, Польши, Финляндии и России. Так, на сцены — их в саду будет две — поднимутся российская фолк-группа «Мельница», афро-фанк группа Ibibio Sound Machine из Лондона, израильский проект Gulaza, финское трио Kimmo Pohjonen Skin, народный ансамбль Белое Злато, гитарист и композитор из Йошкар-Олы Гоша Арбан, польский инструменталист Мария Помяновска, ситаристка из Англии Шири Мюкхири.

Заключительный концерт представит международный коллектив музыкантов Аквариум International.