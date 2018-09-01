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Элтон Джон устроил рэп-баттл из-за шоколадного батончика

Культура

Состоялась премьера рекламного клипа с участием британского музыканта

Лондон, 1 сентября 2018, 14:08 — REGNUM  Видеоклип с участием британского певца и музыканта сэра Элтона Джона разместила 30 августа на своём YouTube-канале фирма-производитель шоколадных батончиков.

В видеоклипе рэп — исполнитель из-за голода превращается в Элтона Джона, у которого вместо рэпа получается только исполнить песню из репертуара британского музыканта. Но как только певцу дают съесть шоколадный батончик, он сразу же превращается в темнокожего рэппера и начинает успешно противостоять противнику в баттле.

Напомним, что сэр Элтон Джон — популярный британский музыкант и певец, автор множества рок-песен и баллад.

Элтон Джон — рыцарь-бакалавр с 1997 года и кавалер ордена Британской империи, неоднократный лауреат премии «Грэмми» и множества других наград в области театра и кино.

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Музыкальная хроника
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