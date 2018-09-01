Народный артист Росии Сергей Гармаш отмечает свой юбилей

Москва, , 13:39 — REGNUM Свой 60-летний юбилей отмечает 1 сентября народный артист России, актёр театра «Современник» Сергей Гармаш, сообщает ТАСС.

По словам актёра, свой юбилей он не думает о масштабном торжестве и отмечать собирается в кругу семьи. При этом актёр отметил, что театр «Современник», где он работает, скорее всего, каким-то образом отреагирует на его юбилейный день рождения.

В театре «Современник» заявили, что поскольку день рождения актёра приходится на театральные каникулы, то отмечать юбилей Гармаша в театре будут в день начала нового театрального сезон, когда соберётся вся труппа.

Сергей Гармаш — актёр, на счету которого около сотни киноработ. Дебют актёра в кино состоялся в 1984 году. Популярен он стал после роли в телесериале «Каменская», снятого по детективным историям писательницы Александры Марининой.

Гармаш — лауреат множества премий, среди них кинопремии «Ника», «Золотой орёл», театральная премия «Чайка» и другие.

Накануне Сергея Гармаша поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. В поздравительной телеграмме президент РФ пожелал народному артисту России «здоровья, вдохновения и новых интересных работ».