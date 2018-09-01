Чита, , 13:17 — REGNUM 1 сентября в Чите открылся литературный праздник «Забайкальская осень», на котором ежегодно с 1965 года собираются на встречу с читателями ведущие писатели и поэты Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В первый же день по традиции вручается литературная премия имени советского и российского литератора Михаила Вишнякова за вклад в развитие культуры региона. В 2018 году лауреатом стал поэт и писатель Вячеслав Вьюнов.

В рамках двухдневного фестиваля в городе будут на различны площадках — библиотеках, клубах, площадях — состоятся многочисленные встречи с известными авторами с последующей автографсессией, пройдет выставка «Книжный развал», квест «Здравствуй, литературное Забайкалье!». 2 сентября в Забайкальской краевой научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится семинар начинающих авторов «Подбирая слово к слову».

В празднике «Забайкальская осень» в разные годы участвовали Булат Окуджава, Александр Вампилов, Валентин Распутин, Виктор Астафьев.