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«Историю одного назначения» расскажет зрителям Авдотья Смирнова

Культура

В прокат выходит новый фильм режиссёра Смирновой

«Историю одного назначения» расскажет зрителям Авдотья Смирнова
Цитата из х/ф «История одного назначения». Реж. Авдотья Смирнова. 2018. Россия
Евгений Харитонов в роли Льва Толстого

Москва, 1 сентября 2018, 13:04 — REGNUM  Премьера фильма «История одного назначения» режиссёра Авдотьи Смирновой пройдёт в Москве, сообщил 31 августа портал ТВ Культура.

Фильм снят по одному из эпизодов книги Павла Басинского «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды». Сценарий для фильма написан Авдотьей Смирновой и Анной Пармас.

В фильме заняты такие актёры, как: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий и другие. В прокат кинофильм выйдет 6 сентября.

Напомним, что ранее фильм режиссёра Смирновой был показан на международном кинофестивале «Кинотавр» в этом году в Сочи, где был отмечен призом зрительских симпатий и призом имени Григория Горина.

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