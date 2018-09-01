«Историю одного назначения» расскажет зрителям Авдотья Смирнова

Москва, , 13:04 — REGNUM Премьера фильма «История одного назначения» режиссёра Авдотьи Смирновой пройдёт в Москве, сообщил 31 августа портал ТВ Культура.

Фильм снят по одному из эпизодов книги Павла Басинского «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды». Сценарий для фильма написан Авдотьей Смирновой и Анной Пармас.

В фильме заняты такие актёры, как: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий и другие. В прокат кинофильм выйдет 6 сентября.

Напомним, что ранее фильм режиссёра Смирновой был показан на международном кинофестивале «Кинотавр» в этом году в Сочи, где был отмечен призом зрительских симпатий и призом имени Григория Горина.