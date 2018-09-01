Брэдли Купер дебютировал в качестве режиссёра на Венецианском кинофестивале

Венеция, Италия, , 12:37 — REGNUM Фильм «Звезда родилась» представил на 75-м Венецианском кинофестивале в качестве своего режиссёрского дебюта актёр Брэдли Купер, сообщает 31 августа интернет — издание ОК!

Начинающий режиссёр представил свою киноработу вне конкурсной программы фестиваля.

Купер заявил, что собирается продолжать свою режиссёрскую карьеру, а также назвал исполнительницу главной роли в фильме, певицу Леди Гага настоящей актрисой.

В свою очередь Леди Гага, которая впервые выступила в кино в качестве актрисы, сказала, что считает Купера «превосходным актером и режиссером со своим видением».

Фильм, рассказывающий зрителям о трагической истории любви между известным музыкантом и начинающей певицей, является интерпретацией сюжета голливудского мюзикла 30-х годов. В России фильм зрители смогут посмотреть с 4 октября.

Напомним, что Брэдли Купер — американский актёр, был три раза номинирован на премии «Оскар» за актёрские работы в фильмах «Мой парень псих», «Афера по-американски» и «Снайпер»