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Новый трейлер «Хищника» появился в сети

Культура

Это финальный трейлер от режиссёра Шейна Блэка

Новый трейлер «Хищника» появился в сети
Цитата из трейлера к фильму «Хищник». youtube.com

Калифорния, США, 1 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Новый трейлер фантастического фильма «Хищник» представила на своём официальном YouTube-канале студия 20th Century Fox.

Создатели заявляют, что кинолента станет сиквелом к знаменитому фильму, где главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер.

Режиссёром фильма стал Шейн Блэк, известный как режиссёр кинокартины «Железный человек-3».

В фильме снялись такие актёры, как: Бойд Холбрук, Оливия Манн, Томас Джейн, Джейк Бьюзи и другие. В мировой прокат фильм выйдет 7 сентября.

Напомним, что оригинальный фильм «Хущник» вышел в 1987 году. В картине повествуется о столкновении с представителем инопланетной расы, который очень враждебно настроен к жителям Земли.

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