Режиссер Дмитрий Крымов покинул театр «Школа современного искусства»

Москва, , 12:39 — REGNUM Известный российский театральный режиссер Дмитрий Крымов покинул московский театр «Школа драматического искусства», где в течении многих лет руководил одной из лабораторий и ставил множество нашумевших спектаклей.

Все театралы столицы помнят такие яркие постановки мастера как «БеЗприданница», «О-й. Поздняя любовь», «Своими словами. «Евгений Онегин», «Своими словами. «Мертвые души», Opus №7.

В своем обращении к зрителям на официальном сайте, режиссер сослался на известные слова Андрея Синявский на процессе 1966 года: «У меня с советской властью разногласия чисто стилистические». По информации директора театра Ольги Соколовой, все спектакли, поставленные Дмитрием Крымовом, остаются в репертуаре театра. Будет ли маститый режиссер создавать собственную труппу или продолжит деятельность в стенах другого учреждения культуры пока неизвестно.

Дмитрий Крымов — сын знаменитого театрального режиссера Анатолия Эфроса, режиссер, сценограф и художник. Работал в Театре на Малой Бронной, Театре на Таганке. С начала 2000-х преподает в РАТИ и руководить творческой лабораторией в театре «Школа драматического искусства», где поставил более 20 спектаклей.