В Москве открывается Фестиваль молодой драматургии «Любимовка»

Москва, , 09:53 — REGNUM С 1 по 8 сентября на площадке «Театра.doc» в Москве будет проходить фестиваль современной драматургии «Любимовка». Особенность этого смотра в том, что представление новых пьес, в основном, будет проходить в форме театральных читок.

38 работ молодых режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Херсона, Софии, Тель-Авива и других городов участвуют в четырех программах — основной, внеконкурсной, клубной и fringe. А всего на конкурс было прислано 646 работ. Вход на читки свободный по предварительной записи. В обсуждение пьесы могут участие не только авторы, режиссеры, актеры, но и зрители.

Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» — это независимый некоммерческий коллективный проект российских драматургов. В первые годы своего существования фестиваль проходил в подмосковной усадьбе Константина Станиславского, что и дало название фестивалю.