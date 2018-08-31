В Чувашии начнут работать две новые школы

Чебоксары, , 19:51 — REGNUM В новом учебном году в Чувашии начнут работать две школы. Сегодня, 31 августа, открылась школа в Цивильске, рассчитанная 1 тыс. детей. 1 сентября первых учеников примет Чувашский кадетский корпус, который является одним из главных инвестиционных проектов текущего года и в строительство, на благоустройство которого направляется 1 млрд бюджетных и частных инвестиций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этом году в Чувашии, по данным властей, к обучению в республике приступят более 274 тысяч человек: 137,7 тыс. школьников, в том числе более 15 тыс. первоклассников (в 2017/2018 учебном году — 15,5 тыс. первоклассников), а также свыше 60 тыс. студентов. В детские сады пойдут более 76 тыс. детей. В системе общего образования будут работать около 11 тыс. педагогов.

В новом учебному году примут первых учеников две школы. 31 августа праздничная линейка прошла в Цивильске, где открылась школа № 1 имени Героя Советского Союза М. В. Силантьева. Она построена в рамках федерального проекта «Школа 2025». Все классы оснащены интерактивным оборудованием, имеются цифровые лаборатории, класс робототехники и 3D-моделирования. В школе также есть стрелковый тир, рядом — футбольное поле, комбинированная площадка для игры в баскетбол и волейбол, детский автогородок. Объём бюджетных инвестиций превысил 550 млн рублей. В новой школе будут обучаться дети из пяти населенных пунктов, вторая смена в городе будет ликвидирована.

1 сентября в Чебоксарах праздничная линейка состоится в Чувашском кадетском корпусе. Здесь будут учиться 400 кадетов не только из Чувашии, но и из других регионов Поволжья. Кадетский корпус включает в себя учебный блок, два общежития и спортивные залы. Власти отмечают, что вокруг образовательного учреждения благоустроили парк с учетом пожеланий горожан в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». На базе школы также будет построен Ледовый дворец, объём инвестиций составит 230 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова является одним из крупнейших инвестиционных проектов, он строится за счёт бюджетных и частных средств. Четырёхстороннее соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, бывший приволжский полпред Михаил Бабич (ныне посол России в Белоруссии), глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Ожидается, что в церемонии открытия примет участие спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Михаил Бабич, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

По данным минобразования Чувашии, за последние пять лет в республике введено в эксплуатацию 10 новых школ на 3675 мест. В 2018 году в республиканском бюджете на развитие сферы образования предусмотрено 18,6 млрд рублей, из них более 2,2 млрд рублей — на строительство и реконструкцию школ.

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