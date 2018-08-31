Новые объекты культурного наследия нашли в Чувашии

Чебоксары, , 16:24 — REGNUM В Чувашии планируют расширить список объектов культурного наследия. В государственный реестр предлагается включить ещё десять объектов, которые могут получить статус памятника истории и культуры регионального значения. Соответствующий проект приказа минкультуры Чувашии вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России планируется включить десять выявленных объектов. Из них семь расположены в Чебоксарах.

Речь идёт о следующих объектах в районах республики: «Троицкая церковь, 1893 г.», (Моргаушский район, село Оринино), «Троицкая церковь, 1892 г.» (Моргаушский район, село Большой Сундырь), «Казанская церковь, 1906 г.» (Ибресинский район, село Хормалы).

В Чебоксарах предлагают включить в реестр следующие объекты: «Каменное здание (купеческий склад), вторая половина XIX в.» (ул. Константина Иванова, д. 11), «Административное здание, 1956 г.» (ул. Ленинградская, д. 33), «Административное здание, 1956 г.» (ул. Карла Маркса, д. 36), «Дом жилой, 1939 г.» (ул. Карла Маркса, д. 33), «Дом жилой, 1940 г.» (ул. Карла Маркса, д. 35), «Здание общежития сельхозинститута, 1952 г.» (ул. Карла Маркса, д. 27/21, «Административное здание (здание общежития Электроаппаратного завода), 1954 г.» (пр. Ленина, д. 4).