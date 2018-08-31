Muse представили новый клип и анонсировали новый альбом

Лондон, , 16:21 — REGNUM Британцы Muse, несмотря на относительную молодость, считаются живыми классиками рока и хранителями традиций истинного рок-н-ролла. Поэтому каждую их новую работу ждут с особым чувством.

На днях Muse представили широкой публике клип на новую песню The Dark Side. Это образцовая работа музыкантов — с вязкой гитарной музыкой, идеально подчёркивающей мелодично завывающий вокал Мэттью Беллами.

А 9 ноября выйдет восьмой студийный альбом Muse Simulation Theory. Название — привет Бодрийяру? Simulation Theory представят сразу в трёх форматах: стандартный (11 треков), коллекционный (16 треков) и коллекционный расширенный (21 трек). Обложку для альбома выполнил иллюстратор Кайл Ламберт, работавший над постерами для «Парка Юрского периода». А вот обложку коллекционного издания сделал Пол Шиппер, сотрудничавший со «Звёздными войнами».

Стоит ли переходить на The Dark Side — тёмную сторону силы? Вопрос. А вот на сторону Muse, определённо, стоит.