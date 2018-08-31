Во Владивостоке открылась выставка Карла Брюллова

Владивосток, , 16:22 — REGNUM Во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее 31 августа открылась выставка «Великий Карл. Произведения Карла Павловича Брюллова и его учеников из собрания Государственного Русского музея». В экспозиции представлены 22 живописные и 24 графические работы мастера, а также 17 картин его наиболее одаренных учеников.

Выставка также дополнена семью полотнами из фондов Приморской картинной галереи. В рамках проекта пройдут лекции, семинары, мастер-классы, а также концерты классической музыки.

Один из самых масштабных культурных проектов региона 2018 года приурочен к проведению во Владивостоке Всемирного экономического форума (11−13 сентября)