Amazon может никогда не выпустить в прокат новый фильм Вуди Аллена

Лос-Анджелес, США, , 15:54 — REGNUM Новая картина режиссёра Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» может не выйти в прокат, несмотря на то, что работа над ней полностью закончена. Об этом 30 августа сообщило агентство Reuters.

https://twitter.com/Reuters/status/1035376922207895552

Стоит отметить, что кинокомпания Amazon просто отложила выход картины на неопределённый срок без объяснения причин. Согласно контракту, который в 2016 году Аллен заключил с Amazon, фильм уже должен быть выпущен, однако сейчас компания утверждает, что ранее она никогда не называла официальную дату премьеры. Некоторые эксперты утверждают — из-за того, что фильм не вышел в срок, компания может потерять до $25 млн.

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Напомним, в 2017 году с новой силой разгорелся многолетний сексуальный скандал вокруг Вуди Аллена и его дочери. Это произошло после того, как в отношении продюсера Харви Вайнштейна были выдвинуты многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах.

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