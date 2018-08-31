В Музее нумизматики в Москве проходит выставка «Золотой век античности»

Москва, , 15:52 — REGNUM В Музее Международного нумизматического клуба (Музей нумизматики) в Москве проходит выставка «Золотой век античности». Уникальные экземпляры монет Древней Греции, Древнего Рима, Византийской империи расскажут о становлении монет из драгоценных металлов как универсального средства торговли. Каждый денежный знак — это рассказ о истории, быте и культуре далекого прошлого, легенды о богах и правителях. Так на самой ранней из представленных монет — гекте города Фокея (сер. V в. до н.э.) изображен символом города — тюлень-мнах, тогда часто встречающийся от берегов Крыма до Мадейры, а ныне практически исчезнувший.

На выставке любознательный посетитель может узнать, почему монеты стали называться монетами, оценить мастерство древних медальеров, увидеть «в лицо» римских императоров, вспомнить мифы. Благодаря современной информационно-справочной системе доступны сведения о каждом экспонате. Более того, оборудование mapping позволит создать проекцию с образами определенного времени и места античной эпохи.