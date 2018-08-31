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В Москве пройдёт Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Культура

250 ведущих современных художников и дизайнеров со всего мира представят свои последние творения

Москва, 31 августа 2018, 15:52 — REGNUM  7−9 сентября в Гостином дворе в Москве пройдёт Международная ярмарка современного Cosmoscow. На крупнейшем в стране смотре современного арт-рынка будет представлены 70 галерей и работы 250 художников из разных стран. Об этом говорится в распространенном пресс-службой выставки релизе.

Главным событием ярмарки станет презентация коллекции медиаискусства «Пушкинский XXI». Ее представит ГМИИ им. Пушкина, ставший «Музеем года» Cosmoscow — 2018. (В 2017 году эту награду завоевала Третьяковская галерея). В рамках экспозиции специалисты отмечают видеоинсталляции американца Гарри Хила и Фабрицио Плесси из Италии, видеоживопись Марианны Хеске из Норвегии, а также работу российской арт-группы «Провмыза».

Ярмарка Cosmoscow основана в 2010 году по инициативе искусствоведа и коллекционера Маргариты Пушкиной и проводится при поддержке Mail group. В прошлом году выставку посетило около 20 тысяч человек.

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Культурная хроника
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