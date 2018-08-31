Иосиф Кобзон был уникальный и деликатный человек – Мария Захарова

Москва, , 14:42 — REGNUM Народный артист СССР Иосиф Кобзон всегда оставался очень деликатным человеком, несмотря на своё высокое положение как в мире политики, так и в мире искусства. Об этом 31 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Грустно, что он ушёл, — заявила она. — Это была настоящая глыба. Это был человек, которого знали все. Это был человек уникальный, который, несмотря на то положение, которое у него было и в мире искусства, и в мире политики, и вообще в стране, был очень деликатен в общении. Не требовал, а просил. Даже в очень важных моментах он не переходил границу».

Также в рамках передачи о Кобзоне высказалась первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова:

«Об Иосифе Давыдовиче очень сложно говорить в прошедшем времени, — призналась она. — Когда нас застало печальное известие о его смерти, никто в это не поверил. Мы были все уверены, что он ещё раз пробьётся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР и РФ, певец, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Иосиф Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище.

«Прощание с Иосифом Давыдовичем Кобзоном состоится в воскресенье, 2 сентября, в 10:00 в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Церемония продлится до 13:00. Похоронен Иосиф Кобзон будет в Москве на Востряковском кладбище», — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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