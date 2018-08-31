Слухи о новом фильме «бондианы»: продюсеры собираются убить Агента 007

Лондон, , 14:07 — REGNUM В сети появилась информация, что режиссёр Дэнни Бойл покинул проект 25-го фильма «бондианы» из-за того, что продюсеры картины и Дэниэл Крейг хотели, чтобы Агент 007 погиб в конце фильма. Об этом 30 августа сообщил портал Flickering Myth.

https://twitter.com/flickeringmyth/status/1035229898422542336

По слухам, таким образом они собирались отметить последнее появление Дэниэла Крейга на экране в образе Джеймса Бонда, а Бойл пытался этому противостоять. Отмечается, что, по их мнению, подобная концовка дала бы задел для следующего фильма, поскольку Бонд мог бы переродиться, подобно Доктору Кто из одноимённого сериала.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что Дэнни Бойл покинул проект из-за разногласий с продюсерами, которые касались отношений Москвы и Лондона. Согласно сообщениям инсайдеров, они не хотели делать акцент на охлаждении этих отношений, в отличие от Бойла.

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