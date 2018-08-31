В Москве проходит Фестиваль исторических садов

Москва, , 14:23 — REGNUM С 31 августа по 9 сентября в Музее-заповеднике «Царицыно» будет проходить Фестиваль исторических садов. На нем можно увидеть 23 проекта садов разных стран, традиций и эпох в миниатюре: Древней Руси, Российской империи, Италии эпохи Возрождения, Франции, Британии, Голландии, современные варианты модного направления «зеленый город» и даже постмодернистские и авангардные территории плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

Победителей смотра объявит в последний день фестиваля глава жюри, вице-президент Фонда парков и садов Франции княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Оверань. Там же, в Воздушных садах парка в рамках фестиваля пройдут и музыкальные вечера: дни оперы, джаза и неоклассики.