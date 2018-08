На DVD и Blu-ray вышла расширенная версия фильма «Дэдпул 2»

Лос-Анджелес, США, , 13:45 — REGNUM Marvel выпустила на DVD и Blu-ray расширенную версию фильма «Дэдпул 2», сопроводив цифровую премьеру специальным промо-роликом. Видео было размещено 30 августа на YouTube-канале We Got This Covered.

Длительность расширенной версии увеличилась на 15 минут, при том что хронометраж фильма, который показывали в кинотеатрах в мае 2018 года, составил 119 минут. В версию на DVD вошли удалённые сцены, различные комментарии главного персонажа и многое другое.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, при бюджете $110 млн общемировая сумма сборов «Дэдпула 2» составила $733 млн. В фильме снялись Райан Рейнольдс, Зази Битц, Джош Бролин, Морена Баккарин и ТиДжей Миллер.

