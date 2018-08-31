Вячеслав Фетисов о Кобзоне: Символ мужчины, гражданина и патриота

Москва, , 14:41 — REGNUM Народный артист СССР Иосиф Кобзон был великим человеком, которого любило не одно поколение граждан. Об этом 31 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.

«С печалью и с улыбкой вспоминаю все наши отношения, — сказал Фетисов. — Мы познакомились достаточно давно. Это был 1978 год. И с тех пор дружили. Для меня это символ мужчины, мужика, отца, сына, гражданина, патриота. Я потерял друга и старшего товарища. Он был великий гражданин, которого любило не одно поколение. Его величие вдохновляло. Он всегда оказывался там, где он был нужен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, знаменитый эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. Церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

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