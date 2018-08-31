В индийском экшн-триллере «Дакка» Netflix снимется Крис Хемсворт

Лос-Анджелес, США, , 13:18 — REGNUM Крис Хемсворт снимется в экшн-триллере «Дакка» (Dhaka), который в Индии и Таиланде будет снимать режиссёр Сэм Харгрейв для Netflix. Об этом 30 августа сообщил портал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1035302626420613120

Стоит отметить, что для Харгрейва это будет режиссёрским дебютом. Зрителям он известен как каскадёр, координатор трюков, а также как дублёр Криса Эванса в фильмах Marvel. В качестве продюсеров проекта выступят братья Энтони и Джо Руссо.

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Сюжет будущей картины расскажет о том, как бывалого наёмника по имени Рак (Крис Хемсворт) наймут для того, чтобы он спас сына одного бизнесмена. Начало съёмок фильма запланировано на ноябрь 2018 года.

Напомним, последней работой Криса Хемсфорта в кино стала роль Билли Ли в картине Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». Следующим его фильмом станет четвертая часть «Мстителей» от Marvel.

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