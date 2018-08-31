Пятница, 31 Августа 2018 года
14:38:40 МСК

В индийском экшн-триллере «Дакка» Netflix снимется Крис Хемсворт

Культура

Продюсировать проект будут Энтони и Джо Руссо

Лос-Анджелес, США, 31 августа 2018, 13:18 — REGNUM  Крис Хемсворт снимется в экшн-триллере «Дакка» (Dhaka), который в Индии и Таиланде будет снимать режиссёр Сэм Харгрейв для Netflix. Об этом 30 августа сообщил портал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1035302626420613120

Стоит отметить, что для Харгрейва это будет режиссёрским дебютом. Зрителям он известен как каскадёр, координатор трюков, а также как дублёр Криса Эванса в фильмах Marvel. В качестве продюсеров проекта выступят братья Энтони и Джо Руссо.

Читайте также: Дэмьен Шазелл рассказал о своём новом фильме «Человек на Луне»

Сюжет будущей картины расскажет о том, как бывалого наёмника по имени Рак (Крис Хемсворт) наймут для того, чтобы он спас сына одного бизнесмена. Начало съёмок фильма запланировано на ноябрь 2018 года.

Напомним, последней работой Криса Хемсфорта в кино стала роль Билли Ли в картине Дрю Годдарда «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль». Следующим его фильмом станет четвертая часть «Мстителей» от Marvel.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix опубликовал трейлер картины Орсона Уэллса «Другая сторона ветра»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить