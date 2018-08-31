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Певица Зара приглашает в Москву на фестиваль этнической музыки

Культура

В парке «Коломенское» в Москве выступят артисты России, Сербии, Армении, Белоруссии, Израиля

Певица Зара приглашает в Москву на фестиваль этнической музыки
Floridorus
Певица Зара

Москва, 31 августа 2018, 12:24 — REGNUM  1 сентября в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль этнической музыки «Музыка наших сердец». В 2018 году с песнями своих народов посетителей большого концерта в парке познакомят музыканты России, Белоруссии, Армении, Сербии, Израиля. В программе праздника выступления Кубанского казачьего хора, ансамбля «Белорусские песняры», группы NAMGAR, коллектива Горана Бреговича, певцов Алсу, Софьи Бабич, Арцвика Арутюняна, Зары, Иштара Алабина и многих других.

Международный фестиваль «Музыка наших сердец» проходит под патронатом певицы Зары. В 2016 году Зара была удостоена почетного звания артиста ЮНЕСКО во имя мира. Первый фестиваль прошел в 2017 году.

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Культурная хроника
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