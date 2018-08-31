На Лондонском фестивале покажут картины российских и советских режиссёров

Лондон, , 11:41 — REGNUM На предстоящем Лондонском кинофестивале покажут картины таких российских режиссёров, как Алексей Герман — младший, Тимур Бекмамбетов и Кирилл Серебренников. Об этом 31 августа сообщил портал «Экономика сегодня».

Отмечается, что их картины не будут участвовать в основном конкурсе. Герман-младший привезёт в столицу Великобритании фильм «Довлатов», Бекмамбетов покажет там свою ленту «Профайл», а Серебренников продемонстрирует свою киноработу «Лето». Также в рамках ретроспективного показа посетители кинофорума увидят фильм «Обломок империи» (1929) Фридриха Эрмлера.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Лондонский кинофестиваль (2018 BFI London Film Festival) пройдёт в период с 10 октября по 21 октября 2018 года. В 2017 году, на 61-м Лондонском кинофестивале главную награду получила лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

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