В Ульяновской области сокращают дефицит кадров в ТЭК и ЖКХ

Ульяновск, , 11:33 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал закон о мерах по привлечению в ЖКХ квалифицированных работников. Документ предусматривает продление программы обучения студентов для жилищно-коммунальной отрасли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Закон о мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников направлен на сокращение дефицита кадров в сферах ТЭК и ЖКК. Действие закона продлено до 2023 года. Соответствующий закон подписал Сергей Морозов.

Напомним, с 2015 года в области действует программа «Регион-студент-вуз», которая разработана правительством совместно с УлГТУ по инициативе губернатора Сергея Морозова. По данным минпрома, в рамках данной программы в настоящее время на 1−3 курсе обучаются 103 студента по программе бакалавриата и 27 студентов — по программе магистратуры. Количество зачисленных студентов на магистерскую программу увеличилось с десяти человек в 2016 году до 17 человек в 2017 году. В 2019 году на спецкурс УлГТУ по программе бакалавриата будет набрано 50 человек, магистратуры — 10 человек. Средства на обучение выделяются из областного бюджета.

Отметим, что 30 августа в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности глава региона поздравил специалистов отрасли. Почетные грамоты и ведомственные награды получили почти 30 газовиков.

В своем вступительном слове губернатор Сергей Морозов отметил, что в 2017 году за счёт всех источников финансирования было введено в эксплуатацию почти 320 км газопроводов, газифицировано и переведено на природный газ почти 5300 домовладений и квартир, 136 котельных и коммунально-бытовых предприятий. Природный газ появился в 11 населённых пунктах региона. В настоящее время уровень газификации населения Ульяновской области составляет 61%.

«Газификация Ульяновской области — это важнейшая составляющая и нашей общественной жизни, поскольку имеет огромное не только экономическое, но и социальное значение. Скажем откровенно — без неё невозможно сохранить наше село. И газовые факелы, которые мы в нём зажигаем, освещают новую, достойную, более комфортную жизнь наших сельчан», — подчеркнул Сергей Морозов.

Губернатор напомнил, что с 2005 года Ульяновская область принимает «активное участие в программе газификации регионов РФ и активно сотрудничает с «Газпромом». Природный газ пришёл более чем в 450 населённых пунктов области, во все муниципальные районы и все городские округа. За последние 13 лет на газификацию области из различных источников было направлено свыше 11,5 млрд рублей.

«Из года в год под руководством Сергея Морозова Ульяновская область развивается стремительными темпами. Нам очень почетно находится в команде Губернатора, почетно делать вместе одно важное дело. И выражу общее мнение, что вы целиком и полностью можете положиться на коллективы этой отрасли, которая является локомотивом развития Российской Федерации», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» Владимир Камеко.