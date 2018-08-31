Эксперты выразили надежду на сохранение прежней системы работы Фонда кино

Москва, , 11:14 — REGNUM Эксперты от киноиндустрии выразили надежду, что изменения устава Фонда кино не отразятся на той системе его работы, которая была выстроена. Их мнения привёл 31 августа сайт «Радио Культура».

По мнению продюсера Игоря Толстунова (студия «ПРОФИТ»), сейчас Минкульт сможет оказывать более существенное влияние на работу Фонда. При этом он выразил надежду, что сохранится система, которая выстроена сегодня.

Александр Акопов (компания COSMOS studio) считает, что данная система, по которой определяются кинопроекты для финансирования, является открытой. Он также надеется на то, что она будет сохранена.

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Режиссер Владимир Хотиненко сказал, что Минкульт всегда осуществлял контроль над деятельностью Фонда кино. Кинематографист отметил, что влияние министерства на отечественную киноиндустрию является положительным.

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM , 30 августа 2018 года правительство России утвердило изменения в уставе Фонда кино. Одним из изменений является создание совета фонда, который будет участвовать в его управлении. Кроме того, по новому уставу срок полномочий руководителей Фонда кино будет ограничен.

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