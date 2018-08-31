Пятница, 31 Августа 2018 года
11:26:50 МСК

Следствие по делу о воровстве в «Гоголь-центре» продлено

Культура

Обыски в рамках дела о хищении средств государственного бюджета прошли в мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр»

Москва, 31 августа 2018, 11:09 — REGNUM  Предварительное следствие по делу о многомиллионных хищениях в «Седьмой студии» продлено. Об этом сообщили 31 августа в Басманном суде Москвы.

В материалах дела указано, что срок предварительного следствия продлён до 19 октября. Отметим, обыски в рамках дела о хищении средств государственного бюджета прошли в мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр». Также оперативники побывали в дома у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Басманный суд Москвы принял решение, согласно которому режиссёр Кирилл Серебренников, обвиняемый по делу о многомиллионных хищениях в «Седьмой студии», останется под домашним арестом ещё на два месяца.

Читайте также: Журналисты выпустили фильм-расследование о деле Кирилла Серебренникова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить