Следствие по делу о воровстве в «Гоголь-центре» продлено

Москва, , 11:09 — REGNUM Предварительное следствие по делу о многомиллионных хищениях в «Седьмой студии» продлено. Об этом сообщили 31 августа в Басманном суде Москвы.

В материалах дела указано, что срок предварительного следствия продлён до 19 октября. Отметим, обыски в рамках дела о хищении средств государственного бюджета прошли в мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр». Также оперативники побывали в дома у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Басманный суд Москвы принял решение, согласно которому режиссёр Кирилл Серебренников, обвиняемый по делу о многомиллионных хищениях в «Седьмой студии», останется под домашним арестом ещё на два месяца.

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