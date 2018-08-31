В Москве открывается Биеннале уличного искусства «Артмоссфера»

Москва, , 11:04 — REGNUM 31 августа В Москве открывается III Биеннале искусства уличной волны «Артмоссфера». Основной демонстрационной площадкой стал Центр современного искусства «Винзавод». Работы современных художников также можно увидеть в парке Горького, в Московском музее современного искусства, кинотеатре «Октябрь».

Все 40 ведущих художников стрит-арта посвятили свои произведения одной теме — жизни «Offline». По мысли организаторов, именно она сегодня является доминирующей в судьбе поколения. Искусствоведы обращают внимание взыскательной публики на работы шведской группы Finista, польского граффити-художника Zbiok, англичанина JamesJessop, Алексея Luka, арт-группы «Злые» из Екатеринбурга.

В рамках биеннале поклонники настенной живописи могут посетить персональную выставку американского художника Шепарда Фэйри в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре и граффити-джем «30 граней движения» в парке Горького.