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Дэмьен Шазелл рассказал о своём новом фильме «Человек на Луне»

Культура

Главную роль в картине исполнил Райан Гослинг, он сыграл астронавта Нила Армстронга

Венеция, Италия, 31 августа 2018, 10:29 — REGNUM  Режиссёр Дэмьен Шазелл дал интервью журналистам, в котором он рассказал о своём новом фильме «Человек на Луне». Премьера картины открыла 75-й Венецианский кинофестиваль. Слова кинематографиста 30 августа передал портал Express.

Шазелл сообщил, что он и Райан Гослинг (актёр играет Нила Армстронга — ИА REGNUM ) начали обсуждать проект фильма ещё на съёмках ленты «Ла-Ла Ленд». Режиссёр почувствовал, что актёр как никто другой подходит на роль Армстронга.

Однако было решено, что Гослингу необходимо сначала закончить работу над мюзиклом. При этом сам Шазелл думал об обеих картинах одновременно, несмотря на то, что они очень отличаются друг от друга.

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Напомним, фильм «Человек на Луне» (First Man) снят по книге «Первый человек: жизнь Нила О. Армстронга». В российских кинотеатрах картину покажут 22 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел второй трейлер фильма «Человек на луне» с Райаном Гослингом

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