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В Москве пройдёт фестиваль воздушных змеев «Пёстрое небо»

Культура

Организаторы обещают запустить воздушный змей длиной в 30 метров

В Москве пройдёт фестиваль воздушных змеев «Пёстрое небо»
Франсиско Гойя. Воздушный змей (фрагмент). 1778

Москва, 31 августа 2018, 10:29 — REGNUM  1 и 2 сентября у Нижнего Царицынского пруда на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве пройдёт XVI фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо». Два дня в воздухе будут парить необыкновенные конструкции в виде животных, покемонов, самолетов и подводных лодок и, конечно, скоростные модели, сделанные любителями и профессионалами со всей страны.

Организаторы — клуб любителей воздушных змеев Prokite — обещают запуск и самого большого змея в России длиной до 30 метров. Здесь же будут работать мастерские по изготовлению воздушных змеев. В конце каждого дня — японские бои на рокакку: жестокое сражение змеев в воздухе. Специальный гость фестиваля — кайт-команда Awita из Франции, обладатель одной из крупнейших коллекций змеев в мире, неизменный участник престижных фестивалей.

Фестиваль проводится ежегодно с 2003 года и неизменно собирает тысячи поклонников воздушных змеев.

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Культурная хроника
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