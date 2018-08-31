Netflix опубликовал трейлер картины Орсона Уэллса «Другая сторона ветра»

Нью-Йорк, США, , 09:06 — REGNUM Компания Netflix опубликовала первый трейлер фильма культового режиссёра Орсона Уэллса «Другая сторона ветра», который кинематографист не успел выпустить при жизни. Видео было выложено 30 августа на YouTube-канале Trailer Funk.

Эту картину Уэллс снял в 1969 и 1970 годах, однако из-за проблем различного характера маэстро так и не удалось выпустить её на большой экран. Главным героем является пожилой режиссёр Джейк Хэннафорд, который вернулся в Голливуд с целью снять фильм, который бы отвечал духу времени, а это означает, что в нём должно быть много сцен секса и насилия. Стоит отметить, что прототипом главного героя в фильме Уэллса стал писатель Эрнест Хэмингуэй.

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Напомним, в «Другой стороне ветра» Уэллса снялись такие известные режиссёры как Джон Хьюстон («Мальтийский сокол») и Питер Богданович («Последний киносеанс»). В проекте также участвовал актёр Деннис Хоппер («Беспечный ездок», «Синий бархат»).

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