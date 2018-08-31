Опубликован русскоязычный трейлер фильма «Быть Астрид Линдгрен»

Москва, , 08:46 — REGNUM В сети появился русскоязычный трейлер биографического фильма режиссёра Перниллы Фишер Кристенсен «Быть Астрид Линдгрен». Ролик был опубликован 30 августа на YouTube-канале Meduza.

Зрителям покажут историю жизни великой детской писательницы. Сценарий к картине Пернилла Фишер Кристенсен написала совместно со сценаристом Кимом Фупцем Окесоном.

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Напомним, премьера картины в России пройдёт 15 ноября 2018 года. Пернилла Фишер Кристенсен известна зрителям по фильмам «Кого ты любишь» (2014), «Семья Рейнвальд» (2010) и «Танцоры» (2008).

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