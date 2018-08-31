Пятница, 31 Августа 2018 года
09:50:25 МСК

«Уходят великие»: в Хакасии вспоминают Иосифа Кобзона

Культура

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет

«Уходят великие»: в Хакасии вспоминают Иосифа Кобзона
Дарья Драй © ИА REGNUM
Иосиф Кобзон

Абакан, 31 августа 2018, 08:19 — REGNUM  Со смертью Иосифа Кобзона ушла целая эпоха. Великого певца вспоминают в Хакасии.

Соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона выразил глава Хакасии Виктор Зимин.

«От нас ушел Иосиф Давыдович Кобзон. Любимый певец, поистине Народный артист, общественный деятель, Учитель — он ни разу не остался равнодушным ни к судьбе России, ни к нуждам обычных людей, всегда на передовой, всегда за мир и справедливость. Ушла эпоха, как Мгновения. Приношу соболезнования родным и близким Иосифа Давыдовича. Вечная память великому Артисту», — написал Зимин на своей странице в соцсети.

Подписчики Зимина в комментариях подчёркивают, что Кобзон — один из великих артистов, которого любило не одно поколение.

«Вечная память. Уходит поколение великих», — пишет жительница Хакасии на страницах паблика «Подслушано в Абакане».

«Вечная память. Настоящий мужчина, замечательный артист, человек эпохи… Грустно…» — подчёркивает ещё одна подписчица.

«Светлая память!!! Уходят великие советской эпохи!!!» — пишет житель Хакасии в группе «АБК — город Абакан».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет в Москве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончина Иосифа Кобзона
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить