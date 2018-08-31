В Хакасии отпразднуют День национального языка

Абакан, , 06:15 — REGNUM В Хакасии 4 сентября отметят День хакасского языка, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

В этот день в регионе состоятся церемония награждения государственными и общественными наградами за вклад в сохранение и развитие хакасского языка, презентация электронного русско-хакасского словаря, квест «Чирiм тамыры» и другие мероприятия.

По всей республике пройдут интеллектуальные игры, открытые тематические уроки по хакасскому языку, различные конкурсы, встречи с хакасскими писателями, учёными и общественными деятелями, диктанты, книжные выставки.

В министерстве культуры региона ИА REGNUM сообщили, что 4 сентября главная библиотека Хакасии впервые проведёт единый республиканский диктант «Я люблю родной язык!». Принять участие в акции сможет любой желающий старше 14 лет.

Напомним, дата 4 сентября связана с началом создания современной хакасской письменности и учреждена законом республики от 13 июня 2017 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, День хакасского языка, являющегося родным для более 70 тысяч человек, в Хакасии впервые отпраздновали 4 сентября 2017 года.

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