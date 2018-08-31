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Скончался американский хореограф Пол Тейлор

Культура

На 89-м году жизни

Нью-Йорк, США, 31 августа 2018, 06:02 — REGNUM  Американский хореограф современного танца Пол Тейлор скончался на 89-м году жизни в Нью-Йорке, заявила пресс-секретарь его компании Paul Taylor Dance Лиза Лабрадо газете The New York Times.

Пол Тейлор скончался по причине почечной недостаточности в одной из больниц района Манхэттен. За свою творческую карьеру хореограф создал более 140 постановок, был обладателем премии «Эмми».

Пол Тейлор руководил труппой Dance Taylor Dance. Наиболее известны его «Ауреоле», «Эспланада» и «Арденский суд».

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