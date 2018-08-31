Стали известны номинанты альтернативной Нобелевской премии по литературе

Стокгольм, , 04:14 — REGNUM Новая академия Швеции, решившая вручить так называемую альтернативную Нобелевскую премию по литературе, опубликовала список номинантов на своем сайте.

Всего номинантов четверо — это японский писатель Харуки Мураками, французская писательница Мариз Конде, английский автор Нил Гейман и писательница из Канады Ким Тхюи.

Номинанты выбирались посредством интернет-голосования. Изначально был представлен список из 47 авторов из разных стран, по итогам голосования на сайте в финал конкурса прошли всего четверо.

Как заявляют создатели Новой академии Швеции, учреждение этой академии связано с желанием «напомнить, что литература должна быть связана с демократией, открытостью, сопереживанием и уважением».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Нобелевский фонд потребовал от Шведской академии создать новый Нобелевский комитет по литературе. Ранее Шведская академия заявила, что отказывается присуждать премию по литературе в 2018 году. Это вызвало обвинения в утрате доверия и легитимности от общественности.

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