На международном фестивале в Оренбурге вручены 24 приза

Оренбург, , 19:34 — REGNUM В Оренбурге 30 августа завершил свою работу XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард». На протяжении недели в рамках кинофорума жюри отсмотрело более 70 фильмов. В этом году на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» вручены 24 приза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области.

«Международный фестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард» стал особенным событием — насыщенным, ярким, разнообразным, — сказал на церемонии закрытия фестиваля губернатор Юрий Берг. — Отлично, что в Оренбуржье с каждым годом приезжает всё больше гостей, растёт программа фестиваля, становится интереснее. Расширяется географическое представительство участников конкурсной программы. Искусство не знает границ. За годы фестиваля появилась и укрепляется наша школа кино, и теперь на фестивале представлены работы оренбуржцев».

Лауреатами международной программы в номинации «Лучший режиссер» стал Милко Лазаров (фильм «Ага», Болгария-Германия-Франция), «Лучший актёр» — Леон Лючев (фильм «Шахтер», режиссёр Ханна Слак, Словения), «Лучшая актриса» — Лина Хоудри (фильм «Благословенные», режиссёр София Джама, Франция-Бельгия-Катар). «Лучшим фильмом» названа работа Серика Апримова «Звонок отцу» (Казахстан).

Главной награды — статуэтки золотого сарматского льва — в российском конкурсе «Сплетенные параллели» удостоены Александр Гордон в номинации «Лучший режиссер» (фильм «Дядя Саша»), Рамиль Фазлиев — в номенации «Лучший актер» (фильм «Мулла»), в номинации"Лучшая актриса» — Наталья Вдовина (фильм «Ваш репетитор»), в номинации «Лучший фильм» — «Мулла» режиссера Рамиля Фазлиева.

Приз губернатора Оренбургской области за лучший сценарий им. Алексея Саморядова глава региона Юрий Берг вручил режиссеру фильма «Мёртвые ласточки» Наталье Першиной.

Специальным призом президента кинофестиваля Татьяны Воронецкой за развитие национального кино отмечен режиссёр и актёр фильма «На берегу мечты» Баир Уладаев (Бурятия).

В конкурсной программе «ШАГ» безоговорочную победу одержал фильм «Рука» Игоря Марченко.

Призом «Золотой корабль» официального спонсора фестиваля группы компаний «Армада» отмечен фильм «На чужбине» (режиссёр Михаил Черных);приз «Золотая чаша» от генерального спонсора фестиваля клубного комплекса «ЯР» вручена режиссёру фильма «Лес» Роману Жигалову, а компания «Мегафон» отдала свой приз — статуэтку золотого сарматского оленя — киноленте «Временные трудности» режиссёра Михаила Расходникова.

Специальными призами партнеров кинофестиваля отмечены фильм Веры Глаголевой «Не чужие» (Оренбургской Медиа группой) и лента режиссёра Александра Басаева «Пёс Рыжий» (компании «Лидия Тур»).

Статуэтку золотого сарматского льва в номинации «За вклад в киноискусство» получил композитор Роберто Пискиутто (Италия). Напомним, на церемонии открытия кинофестиваля, 24 августа, этого приза удостоился народный артист России Александр Михайлов.

Ведущими церемонии закрытия юбилейного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» стали актеры театра и кино Ольга Сташкевич и Данила Дунаев.

Добавим, за 11 лет своего существования кинофорум набрал серьезный багаж: в нём приняли участие кинематографисты более чем из 50 стран мира, показано свыше 1000 фильмов зарубежных и российских режиссёров, прошло свыше 100 премьер.