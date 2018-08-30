Церемония прощания с Иосифом Кобзоном пройдёт 2 сентября в КЗЧ

Москва, , 18:16 — REGNUM Церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сегодня, 30 августа, сообщила журналистам представитель артиста Варвара Виноградова.

«Прощание начнётся в воскресенье в 10:00 в концертном зале имени Чайковского», — сказала Виноградова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет. Медики сообщили, что у Кобзона был рак 4-й степени.

Известно, что Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы.

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