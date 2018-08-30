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Культовые глэм-рокеры Mötley Crüe записывают новый альбом?

Культура

Или возрождения легенды не будет?

Культовые глэм-рокеры Mötley Crüe записывают новый альбом?
Alec
Музыканты Mötley Crüe

Вашингтон, 30 августа 2018, 16:00 — REGNUM  Участники легендарной глэм-рок группы Mötley Crüe Никки Сикс и Томми Ли осчастливили фанатов. В социальные сети они выложили видео с записи в студии. Однако неизвестно, над чем именно работают музыканты. Возможно, речь идёт о записи саундтрека к кинобиографии рокеров «The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band». Тем более, что в студии не были замечены два других участника группы: Винс Нил и Мик Марс.

Будет ли новый альбом от Mötley Crüe? Загадка. А вот их кинобиографию посмотреть однозначно стоит. Правда, предварительно не забудьте принять пару таблеток против тошноты. Ведь Mötley Crüe одна из самых грязных групп рок-н-ролла. Содом и Гоморра на фоне гастрольной жизни этой рок-банды — два образцовых пансионата.

Напомним, что в 2015 году Mötley Crüe отыграли масштабный прощальный тур The Final Tour, после которого объявили о том, что уже никогда не будут работать вместе. Последний концерт глэм-рокеры дали 31 декабря 2015 года в родном Лос-Анджелесе. Группа была особенно популярна в США, где продала 75 из 100 миллионов копий своих альбомов.

regnum author Платон Беседин
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Музыкальная хроника
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