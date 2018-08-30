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Вышел второй трейлер фильма «Человек на луне» с Райаном Гослингом

Культура

В основу картины легла книга «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга»

Вышел второй трейлер фильма «Человек на луне» с Райаном Гослингом
Цитата из к/ф «Человек на Луне». реж Дэмьен Шазелл. 2018. США,
Райан Гослинг в роли Нила Армстронга

Лос-Анджелес, США, 30 августа 2018, 15:54 — REGNUM  Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер фильма «Человек на луне», который расскажет зрителям о путешествии «Аполлона-11» к спутнику Земли. Ролик был опубликован 29 августа на YouTube-канале кинокомпании.

В основу картины легла книга «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга», которую написал Джеймс Р. Хэнсен. Главную роль в картине исполняет Райан Гослинг. Компанию ему составят такие известные актёры, как Клэр Фой, Кайл Чендлер, Джон Бернтал и Джейсон Кларк.

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Напомним, премьера фильма в России пройдёт 22 ноября 2018 года. Снял картину режиссёр Дэмьен Шазелл. Как ранее сообщило ИА REGNUM, «Человек на луне» открыл 75-й Венецианский кинофестиваль, который начал свою работу 29 августа 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии начал свою работу 75-й Венецианский кинофестиваль

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