Hyundai представила в Москве эксклюзивную версию кроссовера Santa Fe

Москва, , 15:01 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai показала на Московском автосалоне эксклюзивную версию кроссовера Santa Fe, вариант авто получил название Black and Braun. Об этом 30 августа сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Автомобиль оборудован 2,2-литровым мотором, мощность которого равна 200 л.с., автоматической коробкой на восемь передач и системой полного привода HTRAC. Приобрести кроссовер чёрного цвета с глубокой тонировкой задних стёкол, 19-дюймовыми колёсными дисками и нестандартными элементами кузова можно за 2 млн 849 тыс. рублей.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, четвёртую генерацию модели Santa Fe компания Hyundai выпустила на российский рынок в августе 2018 года. Согласно заявлениям компании, стоимость максимальной комплектации кроссовера составила 2 млн 699 тыс. рублей.

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