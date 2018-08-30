Четверг, 30 Августа 2018 года
15:44:14 МСК

Hyundai представила в Москве эксклюзивную версию кроссовера Santa Fe

Культура

Автомобиль получил 200-сильный мотор и 19-дюймовые колёсные диски

Москва, 30 августа 2018, 15:01 — REGNUM  Южнокорейская компания Hyundai показала на Московском автосалоне эксклюзивную версию кроссовера Santa Fe, вариант авто получил название Black and Braun. Об этом 30 августа сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Автомобиль оборудован 2,2-литровым мотором, мощность которого равна 200 л.с., автоматической коробкой на восемь передач и системой полного привода HTRAC. Приобрести кроссовер чёрного цвета с глубокой тонировкой задних стёкол, 19-дюймовыми колёсными дисками и нестандартными элементами кузова можно за 2 млн 849 тыс. рублей.

Читайте также: «АвтоВАЗ» представил на ММАС — 2018 LADA Vesta Sport

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, четвёртую генерацию модели Santa Fe компания Hyundai выпустила на российский рынок в августе 2018 года. Согласно заявлениям компании, стоимость максимальной комплектации кроссовера составила 2 млн 699 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны рублёвые цены Hyundai Santa Fe четвертого поколения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить