Ушел из жизни Иосиф Кобзон: биография

Москва, , 14:50 — REGNUM Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, политический деятель Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет в Москве.

Иосиф Давидович родился в Сталинской области Украинской ССР (сегодня Донецкая область, ДНР) 11 сентября 1937 года. Его отец, Давид Кунович Кобзон, был политработником, а мать, Ида Исаевна Шойхет, сменила ряд профессий, от мастера на фабрике до юриста.

После начала Великой Отечественной войны отец Иосифа ушел на фронт, а семья отправилась в эвакуацию в Среднюю Азию. В 1956 году Иосиф окончил Днепропетровский горный техникум, а в 1973 году — стал выпускником вокального факультета Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Был чемпионом Украинской ССР по боксу.

После службы в армии был приглашен в Ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа, где получил первые профессиональные уроки вокала. В 1958 году поступил в Москве на вокальный факультет института им. Гнесиных.

Артист не раз становился лауреатом международных конкурсов эстрадной песни, а с 1971 года неоднократно выходил в финал конкурса «Песня года». В его репертуар входили более 3 тыс. песен, в основном патриотических, лирических песен советского времени, а также романсов, русских, украинских и еврейских народных песен.

В 1987 году Кобзону было присвоено почетное звание Народного артиста СССР. Во времена афганской войны Иосиф Кобзон неоднократно выступал перед советскими военнослужащими в Афганистане, а через два месяца после катастрофы на Чернобыльской АЭС выступил перед ликвидаторами аварии. С 1989 по 1991 год Иосиф Кобзон в составе депутатской группы «Союз» был народным депутатом СССР. С 1997 года Иосиф Давидович стал депутатом Госдумы России.

Кобзон участвовал в 2002 году в переговорах с террористами, захватившими заложников в московском Театральном центре на Дубровке. Ему удалось вывести из здания, начиненного взрывчаткой, женщину и троих детей.

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Звание Героя труда Российской Федерации было присвоено артисту в 2016 году. Также он награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней. В 2002 году Кобзон был награжден орденом Мужества.

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