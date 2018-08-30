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В музее Лувра впервые состоится телевизионная игра

Культура

Телеигра «Вопросы для чемпиона» станет первой телевизионной игрой, которая пройдет в залах музея Лувра

В музее Лувра впервые состоится телевизионная игра
ashwinmandloi
Лувр

Париж, 30 августа 2018, 14:58 — REGNUM  Лувр впервые откроет свои двери телевизионной игре канала France 3 «Вопросы для чемпиона» 13 и 14 сентября, объявил в четверг, 30 августа, публичный канал.

«Вопросы для чемпиона» — телеигра во время которой участники будут отвечать на вопросы ведущего на различные темы. 13 сентября игра пройдет в зале, где находится картина Мона Лиза Леонардо да Винчи.

14 сентября игра пройдет в другом зале Лувра, где висит картина Брак в Кане Галилейской итальянского живописца Паоло Веронезе.

«В целом много вопросов будет посвящено музею и его основным картинам», — сообщает телеканал, который в сотрудничестве с администрацией Лувра, покажет специальные выпуски этой телеигры в рамках празднования «Дни исторического наследия Франции — 2018» 15−16 сентября.

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