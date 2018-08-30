В городах Германии пройдет День открытых памятников

Кёльн, Германия, , 14:31 — REGNUM 9 сентября в немецких городах пройдет День открытых памятников, передает телеканал N-TV.

Мероприятие проходит под девизом «Узнайте, что нас связывает». Посетители смогут посетить места, которые обычно лишь частично доступны публике или вовсе закрыты.

Как отметил глава немецкого Фонда защиты памятников Штеффен Скудельны на церемонии презентации этой программы в Кёльне, чаще всего исторические объекты знакомы местным жителям с внешней стороны, но теперь появится возможность узнать их и изнутри.

Всего в этот день в более чем 2500 немецких населенных пунктах будут доступны для посещения около 7800 исторических зданий.