Кобзон был личностью планетарного масштаба — Иосиф Пригожин

Москва, , 14:26 — REGNUM Ушедший на 81-м году жизни народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Давидович Кобзон был человеком «планетарного масштаба», отметил в беседе с RT продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, Кобзон был не только личностью с большой буквы, но и человеком с невероятной силой духа, способным бороться не только со злом вокруг, но и с продолжительной болезнью.

«Я благодарен ему за то, что он 17-летнюю певицу Валерию разглядел и без всякого блата взял к себе на курс», — сказал супруг певицы.

Также Пригожин напомнил о тех «хороших и больших делах» артиста, которые «невозможно перечесть».

Напомним, Иосиф Кобзон в 2002 году во время захвата заложников на Дубровке в Москве прибыл в захваченное террористами здание и принял участие в освобождении несовершеннолетних.

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