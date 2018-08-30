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Создатель сериала «Мистер Робот» закончит историю в четвёртом сезоне шоу

Культура

Сэм Эсмейл объяснил поклонникам, почему он решил это сделать

Создатель сериала «Мистер Робот» закончит историю в четвёртом сезоне шоу
Цитата из т/с «Мистер Робот». 2015. США
Хакер

Лос-Анджелес, США, 30 августа 2018, 14:13 — REGNUM  Телесеть USA Network закроет сериал «Мистер Робот» после выхода четвёртого сезона, который получит не восемь эпизодов, как было запланировано ранее, а 12. Об этом 29 августа сообщил портал IGN.

https://twitter.com/IGN/status/1034897756429606912

Решение о закрытии принял Сэм Эсмейл, который является движущей силой проекта. Он сообщил поклонникам, что согласно его начальным планам «Мистер Робот» должен был стать нишевым сериалом с небольшим количеством преданных поклонников.

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Однако результат превзошёл все ожидания Эсмейла, чему способствовала самоотверженная работа актёров и всей команды проекта. Но сценарист заявил, что он слишком уважает историю Эллиота Алдерсона (Рами Малек) и будет вынужден в следующем сезоне поставить в ней точку.

Напомним, сериал «Мистер Робот» выходит в эфир с июня 2015 года. В центре повествования находится молодой инженер кибербезопасности, который также является талантливым хакером. Однажды к нему выходит с предложением один из лидеров подпольной хакерской группы.

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